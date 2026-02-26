Tennis, ai quarti il torneo del Queen’s

Avanza sui campi del Queen’s Club di Cattolica il torneo Under 14-16, maschile e femminile. Nell’Under 14 maschile quarti per Davide Referza, Eugenio Campidonico, Filippo Terenzi e Riccardo Paolini. Ottavi: Alessandro Di Giorgio (n.1)-Flavio Cipolletta 6-3, 6-3, Noè Baldini (n.8)-Francesco Canestrari 6-1, 6-3, Nicolò Maldini-Filippo Giovanelli (n.4) 6-1, 6-1, Edoardo Catalano (n.5)-Francesco Zanzini 5-7, 6-1, 10-5, Davide Referza (n.6)-Enea Corazza 6-2, 6-1, Eugenio Campidonico (n.7)-Leonardo Cenciarini 6-2, 6-0, Filippo Terenzi (n.2)-Tommaso Pilati 6-4, 6-1.
Nell’Under 14 femminile approdano ai quarti Beatrice Tombolini e Greta Amaducci. Ottavi: Ioana Bala-Petra Salvi (n.4) 6-2, 6-4, Giulia Natali-Anita Amadio (n.3) 7-5, 7-5, Matilde Sacchi-Virginia Arduini 6-2, 6-1, Anna Mezzelani-Elisabetta Pastore 6-4, 6-4, Beatrice Tombolini-Cecilia Rondinelli 6-4, 6-3, Greta Amaducci-Caterina Cova 7-5, 6-3.
Nell’Under 16 maschile quarti per Leonardo Bartoletti, Federico Maccaroni e Lorenzo Cenci. Ottavi: Leonardo Bartoletti (n.4)-Nicolas Conti 7-5, 4-6, 10-6, Federico Maccaroni-Leonardo Tana 6-1, 6-0, Lorenzo Cenci (n.5)-Alessandro Casanova 2-6, 6-3, 10-3.
Nell’Under 16 femminile avanzano, nel secondo tabellone, Eva Raimondi, Agata Bravin, Ginevra Baldazzi ed Anna Foschini. Terzo turno: Eva Raimondi-Iris Maria Muzi 7-6, 7-5, Agata Bravin (n.3)-Paola Israelachvili 6-4, 6-2, Ginevra Baldazzi-Camilla Mazzola 6-4, 7-6, Anna Foschini-Alida Romagnoli 2-6, 6-3, 10-3.