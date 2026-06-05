Tennis, ai quarti il torneo del Casalboni

Ai quarti di finale il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Ct Casalboni di Santarcangelo, il 21° Memorial “Luciano Piraccini”. Conquistano un posto tra i primi otto, tra gli altri, Mauro Della Vittoria, Marco Gianfrini, Marco Oliva e Giacomo Francini. Ottavi: Fabrizio Giannandrea (4.3)-Federico Boschi (4.3) 6-3, 6-2, Fabio De Santis (4.1, n.3)-Andrea Muratori (4.3) 6-2, 6-4, Mauro Della Vittoria (4.1, n.1)-Fulvio Cesari (4.1, n.16) 6-2, 6-2, Marco Gianfrini (4.1, n.8)-Marco Mazza (4.1, n.9) 6-3, 2-6, 10-4, Marco Oliva (4.1, n.4)-Andrea Mandolesi (4.3) 7-6, 6-3, Matteo De Angeli (4.2)-Matteo Della Pasqua (4.5) 6-2, 6-1, Daniele Friguglietti (4.1)-Alessio Amadei (4.3) 6-3, 6-3, Giacomo Francini (4.1)-Giovanni Casadei (4.1, n.2) 7-6, 6-0.