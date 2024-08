Tennis, ai nastri di partenza l’Open di San Marino e il Quarta del Misano Sporting Club

SAN MARINO. Al via domani al Centro Tennis Federale di Fonte dell’Ovo il torneo Open maschile. Si tratta del memorial “Simone De Luigi”, dotato di 2000 euro complessivi che terrà banco sul Titano fino al 19 settembre. E’ un torneo che, malgrado sia abbastanza giovane nel circuito Open della Penisola, riveste già un bel ruolo, grazie alle capacità degli organizzatori del San Marino Tennis Club ed alla splendida location. Si parte con 70 iscritti ed una qualità importante, visto che le principali teste di serie sono andate nell’ordine al 2.2 Alberto Bronzetti, ai 2.3 Alberto Morolli e Marco De Rossi, ed al 2.4 Jacopo Fiorini. Tra i giocatori di casa scenderanno in campo anche il 2.6 Francesco Giorgetti, maestro della Federazione Sammarinese, e Jack Langley Chapman.

Si parte con il primo tabellone Nc, poi il tabellone di 4° che vede nell’ordine le seguenti teste di serie, i 4.1 Marco Benassi, Mirko Giardi, Alex Mattioli, Elia Michelangelo Cicognani, Samuele Gianni e Simone Ricchi.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttrice di gara Francesca Sistu.

MISANO. Scatta domani il torneo di 4° (limitato al 3° gruppo) organizzato dal Misano Sporting Club, un torneo che terrà banco fino all’8 settembre. Sono 55 i giocatori al via in questo appuntamento di fine stagione agonistica. Si parte con la prima sezione in cui le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.5 Carlo Alberto Brunelli, Enrico Signoretti, Marco Sartini e Pietro Sodani. Nella seconda sezione teste di serie nell’ordine ai 4.4 Marco Bianchi, Filippo Ricci, Tiziano Leonardi, Marco Merli, Lorenzo Violante, Roberto Girolomoni, Massimo Campana, Tomas Zannoni ed Alessio Ulivelli. Nel tabellone finale i big sono i 4.3 Gaddo Camporesi, Gianmarco Gianni, Francesco Bianchi, Paolo Briolini, Angelo Salfo, Franco Ubalducci, Luca Violini ed Elia Galli.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Giovanni Pentucci.