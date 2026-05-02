Tennis, ai nastri di partenza il Quarta del Ct Venustas Igea Marina

IGEA MARINA. Ci siamo. E’ ai nastri di partenza la lunga stagione agonistica del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina. Si apre l’intensa programmazione locale con il classico torneo nazionale di 4° categoria maschile che terrà banco da oggi fino al 17 maggio. Sono 119 i giocatori iscritti a questa classica di apertura, il trofeo del Gelso, che coinvolge tanti giocatori del territorio. Si parte con la sezione Nc, in cima alla lista dei favoriti i 4.1, ben 19. Si tratta di Simone Balzani, Fulvio Cesari, Marco Oliva, Claudio Marcantoni, Mirco Boschi, Mauro Della Vittoria, Claudio Sanchioni, Daniele Mastromattei, Fabio De Santis, Loris Pasini, Daniele Friguglietti, Samuele Cardinali, Luca Mazzarini, Andrea Bernardi, Alessandro Gostoli, Adriano Amadio, Giovanni Casadei, Marco Gianfrini ed Alessandro Giannini.
Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.