Tennis, ai nastri di partenza il “Golfetta” al Ct Rimini, l’Open del Tc Viserba e il Terza del Venustas

RIMINI. Ai nastri di partenza il torneo nazionale Open del Circolo Tennis Rimini, il trofeo “Golfetta” dotato di 3000 euro di montepremi. Un appuntamento classico e di grande qualità, che terrà banco fino al 18 agosto sui campi del Club del Lungomare. Sono 67 i giocatori al via in un torneo vinto tre anni fa da Luciano Darderi. Notevole la qualità al vertice dove i giocatori con miglior classifica sono il 2.2 Daniel Bagnolini ed i 2.3 Noah Perfetti, Andrea Militi Ribaldi, Mateo Nicolas Martinez, Ivan La Cava e Leonardo Taddia. Tanti i giovani di qualità in campo per otto giorni di notevole interesse. Nel primo tabellone di 3° il primo a qualificarsi è stato il 3.2 Pietro Montemaggi.

VISERBA. Primi match nel torneo nazionale Open femminile del Tennis Club Viserba che scatta domani (sabato) con 58 iscritte.

Nel tabellone principale le giocatrici con miglior classifica sono le 2.6 Elisa Pari, Martina Zara ed Arianna Ovarelli, seguite dalle 2.7 Evelyn Amati, che gioca sui campi di casa, Anna Pierini, Sveva Azzurra Pansica, Caterina Burini, Sofia Del Balzo Ruiti, Chiara Bartoli, Camilla Fabbri e Shalom Salvi. Si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alla 4.1 Margaret Tonelli, alla 4.2 Camilla Rambelli ed alla 4.3 Carlotta Biondi. Sorteggiato anche il tabellone di 3° che vede nel ruolo di teste di serie, nell’ordine, le 3.1 Isotta Mancini, Chiara Giorgetti, Patricia Brezoi Moldovan, Viola Amati, Maria Bianca Bovara, Emanuela D’Alba, Greta Vagnini e Sofia Baldani.

Superano il 1° turno Francesca Sistu (San Marino Tennis Club) e Mariangela Leporale (Ct Cicconetti).

1° turno: Francesca Sistu (4.4)-Marta Giampaoli (Nc) 6-4, 6-2, Mariangela Leporale (4.4)-Cristina Bacchini (Nc) 6-2, 6-1.

Il torneo terrà banco fino al 23 agosto, a seguire il torneo Open maschile, il tradizionale memorial “Christian Cavioli”.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.

IGEA MARINA. Sui campi del Circolo Tennis Venustas è partito un nuovo torneo, il nazionale di 3° categoria maschile, il tradizionale Trofeo del Gavettone che terrà banco fino al 25 agosto. Notevole la partecipazione, ben 137 iscritti. I big sono i 3.1 Giacomo Ercolani, Lorenzo Galuppi, Alessandro Manco, Luca Padovani e Marco Brignoli. Si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Francesco Mazza, Alessandro Bernardi, Adriano Amadio, Giacomo Francini, Gregorio Russo, Leonardo Capogrossi, Raffaele Mitri, Elia Michelangelo Cicognani, Marco Balzani, Luca Amati, Niccolò Lunedei, Fabio Vinetti, Maurizio Foschi e Lorenzo Giovanardi. Subito a segno Riccardo Parma, Leonardo Manduchi, Alessandro Giannini e Gianmarco Palumbo.

1° turno: Riccardo Parma (Nc)-Davide Bucci (Nc) 6-2, 6-1, Maurizio Rosadini (4.6)-Stefano Klausner (Nc) 6-1, 6-3, Marco Nunziato (4.6)-Pier Paolo Rusticelli (4.6) 6-3, 7-5, Matteo Preci (Nc)-Filippo Sartini (Nc) 6-4, 6-0, Leonardo Manduchi (Nc)-Yuri Bonci (Nc) 7-6 (7) e ritiro.

2° turno: Alessandro Giannini (4.4)-Alessandro Valentini (4.4) 6-3, 6-2, Gianmarco Palumbo (4.4)-Stefano Versari (4.4) 6-3, 6-0.