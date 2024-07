Tennis, agli Internazionali del Titano stasera c’è Fognini

Si balla la Samba nel San Marino Tennis Open che ieri, tra ultimo turno delle qualificazioni e primi match del tabellone principale, ha visto quattro successi brasiliani (e potevano essere cinque).

Il programma è stato aperto dal secondo e ultimo turno delle qualificazioni. Fuori gli ultimi due azzurri in corsa, Federico Iannaccone per mano del brasiliano Alves e il riccionese Marcello Serafini che, dopo la maratona del giorno prima contro Nicolò Catini, ha ceduto in due set al russo Kirill Kivattsev.

Nel complesso le qualificazioni hanno promosso al tabellone principale tre “carioca”, Reis Da Silva, Alves e Sakamoto. Quest’ultimo ha vinto al tie-break del terzo set un match emozionante contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, attuale n.372 del ranking mondiale, ma ex n.16 del mondo, posizione raggiunta solo cinque anni fa prima di un serio infortunio al gomito che l’ha fatto precipitare nel ranking. Ora è sulla via della ripresa, contro Sakamoto ha sbagliato un match-point nel tie-break finale, ma per lunghi tratti è sembrato il giocatore di altissimo livello che abbiamo visto fino a pochi anni fa.

E Pedro Sakamoto sarà l’avversario odierno di Fabio Fognini. Nel primo pomeriggio un altro successo brasiliano, quello dell’emergente Gustavo Heide (ne sentiremo ancora parlare) sull’austriaco Misolic.

Il programma odierno

Sul Centrale si parte alle ore 11 con Muller (Fra, n.3)-Bertola (Sui), verso le 15 la sfida azzurra Picchione-Gigante (n.5), non prima delle 19 Sakamoto-Fognini (n.1), dalle 20.30 Paire-Weis. Sul campo n.3, verso le 13 il ravennate Dalla Valle contro il bosniaco Fatic, alle 18.30 Arnaboldi-Comesana (n.2).

I risultati

Ultimo turno delle qualificazioni: Remy Bertola (Sui, n.1)-Matthew Dellavedova (Aus, n.10) 6-1, 6-3, Joao Lucas Reis Da Silva (Bra, n.4)-Gonzalo Villanueva (Arg, n.7) 6-1, 6-3, Carlos Lopez Montagud (Esp, n.5)-Daniel Dutra Da Silva (Bra, n.8) 6-7 (5), 6-3, 6-4, Mateus Alves (Bra, n.6)-Federico Iannaccone 6-3, 7-6 (5), Kirill Kivattsev (Rus)-Marcello Serafini (n.12) 6-3, 6-4, Pedro Sakamoto (Bra, n.2)-Nikoloz Basilashvili (Geo) 6-4, 6-7 (2), 7-6 (7).

Primo turno tabellone principale: Gustavo Heide (Bra, n.6)-Filip Misolic (Aut) 3-6, 6-4, 6-1, Juan Manuel Cerundolo (Arg, n.8)-Gonzalo Bueno (Per) 6-2, 6-1.