Tennis, addio a Nicola Pietrangeli: “Avrei potuto allenarmi molto di più, ma mi sarei divertito molto di meno”

“Avrei potuto allenarmi molto di più, ma mi sarei divertito molto di meno”. Il 13 giugno 2014 Nicola Pietrangeli fu ospite a Cesenatico del Panathlon Club Cesena e in una frase riassunse lo spirito del suo essere un grande tennista. Pietrangeli ci ha lasciato oggi a 92 anni dopo avere lasciato un segno indelebile nello sport italiano. Per tanti anni è stato uno degli ospiti d’onore al Vip Master di Miano Marittima.

Pietrangeli resta il primatista mondiale di tutti i tempi in Coppa Davis per partite giocate (164), incontri vinti in singolare (78-32) e in doppio (42-12). Ha formato con Orlando Sirola la coppia più vincente di sempre nella manifestazione (34 successi in 42 partite) ma l’ha vinta solo da capitano, nel 1976. Il suo merito maggiore, come ha sempre dichiarato, è stato l’aver portato l’Italia in Cile per la finale di Coppa Davis, vincendo la partita sul piano diplomatico e politico contro chi spingeva per il boicottaggio come forma di protesta contro il regime del generale Augusto Pinochet.