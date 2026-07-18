Tennis, Accreman, Balzani, Giannini avanti a Torre Pedrera

Avanza il torneo di 3° al Circolo Up Tennis di Torre Pedrera. Tabellone intermedio, 4° turno: Giovanni Casadei (4.1)-Roberto Casadei (4.2) 6-3, 6-0, Lorenzo Accreman (4.1)-Francesco Costantini (4.3) 6-2, 3-6, 10-7, Pasquale Pio Rinaldi (Nc)-Stefano Pollini (4.1) 6-1, 6-4, Tommaso Cremoni (4.1)-Fabio Montebelli (4.2) 6-2, 6-4, Alessandro Giannini (4.1)-Alberto Caroni (4.2) 6-2, 6-4, Alessandro Gostoli (4.1)-Marco Bianchi (4.5) 6-1, 6-3, Fabio De Santis (4.1)-Dante Bevilacqua (4.4) 6-3, 6-0, Marco Balzani (4.1)-Alessandro Falzoni (4.2) 6-1, 6-3, Manuel Francavilla (4.2)-Claudio Marcantoni (4.1) 6-1, 6-2.