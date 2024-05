Tennis: Aber e Donati in semifinale all’Open di San Marino, entra nel vivo il Trofeo del Gelso al Ct Venustas

SAN MARINO. Dopo la riminese Marta Lombardini e Stella Cassini, portacolori del Galimberti Tennis Team, anche le ravennati Sara Aber (Ct Zavaglia) e Gaia Donati (Ct Giotto Arezzo) sono approdate in semifinale nel torneo nazionale Open del San Marino Tennis Club. Negli ultimi due quarti di finale bel “positivo” di Gaia Donati (2.8) che si è imposta per 7-6, 6-4 sulla 2.6 Iris Burato. Altra sorpresa nella parte alta del tabellone con la 2.6 Sara Aber che ha eliminato la n.1 del seeding, la 2.5 Anita Picchi, allieva della scuola agonistica di Tennissimo al Tc Ippodromo, per 7-5, 5-7, 10-1. Oggi le semifinali, alle 15 Cassini-Lombardini, alle 17 il derby Donati-Aber. Intanto si è concluso il tabellone di 3° con il successo di Ilaria Rondinelli (3.1), portacolori del Centro Tennis Argenta, in finale sull’altra 3.1 Maria Luce Ossani (Ct Massa) per 6-4, 6-4.

Il giudice di gara è Michele Moretti, direttore di gara Alessandro Bernardi.

IGEA MARINA. Macina risultati al Circolo Tennis Venustas di Igea il torneo nazionale di 4° maschile, il classico Trofeo del Gelso. Approdano al 3° turno del tabellone finale Gianluigi Bardeggia (Up Tennis Torre Pedrera), Michele De Maio (Ct Pieve di Cento), Giovanni Arcangeli (Ct Cicconetti) e Simone Cicognani (Ct Cicconetti).

Turno di qualificazione: Francesco Casagrandi (4.6)-Alessandro Giannini (4.4, n.9) 6-0, 6-0, Michele Bergamaschi (Nc)-Manuel Mussoni (4.4, n.1) 6-1, 6-1, Mario Nannucci (4.6)-Lorenzo Scarpellini (4.4, n.2) 6-2, 6-1, Simone Ricchi (4.4, n.4)-Devis Vasile (4.6) 6-2, 6-2, Gianmarco Gianni (4.5)-Fabrizio Giannandrea (4.4, n.7) 7-6 (4), 6-4, Paolo Bernardini (4.4, n.13)-Elia Galli (4.5) 6-4, 6-7 (4), 10-8, Mattia Giardi (4.4, n.14)-Roberto Bianchi (4.4) 6-3, 3-1 e ritiro, Marco Martelli (Nc)-Paolo Cancellato (4.4, n.6) 6-3, 6-0.

Si qualificano anche Alessandro Canzian (Nc) ed Alessandro Casali (4.5).

Tabellone finale 1° turno: Michele Massari (4.3)-Luca Sanzani (4.4) 7-6 (5), 1-6, 11-9.

2° turno: Gianluigi Bardeggia (4.4)-Michele Morosato (4.3) 7-6 (5), 7-6 (5), Michele De Maio (4.6)-Francesco Visino (4.3) 6-2, 6-3, Giovanni Arcangeli (4.2)-Mirko Giardi (4.2) 7-6 (5), 1-6, 10-8, Simone Cicognani (4.3)-Luca Giorgini (4.6) 7-6 (5), 2-6, 10-4.

Il giudice di gara e direttrice del torneo è Elisa Vandi.