Tennis A2, il Ct Zavaglia travolge il Ct Maglie e aspetta l’avversaria per la finale promozione

RAVENNA. Il Circolo Tennis Zavaglia chiude con una bella vittoria casalinga per 6-0 sul Ct Maglie, successo che significa anche primato nel raggruppamento, la fase a gironi del campionato di A2 di tennis. Nella settima giornata del secondo girone la squadra romagnola si è imposta facilmente su quella pugliese, che si è presentata in Romagna come terza del girone. Superiorità schiacciante quella del team romagnolo che in sei match non ha perso un solo set. Da notare che il Ct Maglie ha schierato il riminese Dennis Ciprian Spircu, seguito dalla scuola agonistica del Ten Sport Center di Pinarella, battuto nettamente nel derby romagnolo dal cervese Daniel Bagnolini. Per il resto tutto facile, anzi facilissimo, per Carlo Alberto Caniato, Luca Tomasetto ed il bosniaco Nerman Fatic.

I parziali: Carlo Alberto Caniato-Lorenzo Gagliardo 6-1, 6-2, Daniel Bagnolini-Dennis Ciprian Spircu 6-2, 6-0, Luca Tomasetto-Riccardo Manca 6-2, 6-1, Nerman Fatic-Silvio Mencaglia 6-2, 6-3. Doppi: Fatic-Tomasetto b. Mencaglia-Gagliardo 6-4, 7-6 (3), Bagnoli-Caniato b. Spircu-Manca 6-2, 6-1.

Ora un turno di riposo, da dedicare al 1° turno dei play-off, poi l’1 e 8 dicembre la doppia sfida che vale la promozione in A1 contro una squadra promossa dal 1° turno.