Tennis A2, Ct Zavaglia, esordio casalingo con sconfitta

Esordio casalingo stagionale con sconfitta per il Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna in A2 maschile. La squadra romagnola, impegnata nel 1° girone, ha ceduto 5-1 all’Ata Battisti di Trento al termine di un match condizionato dal forfait di alcuni giocatori di casa. Il team ravennate ha ceduto alla seconda forza del girone, la squadra trentina che si è rivelata anche sul campo molto forte ed equilibrata. Buona la difesa di Michele Vianello contro lo spagnolo Mario Martinez Vilella, ottimo il punto conquistato, nel singolare dei giovani, da Luigi Valletta su Leonardo Penasa.

I parziali: Mario Martinez Vilella-Michele Vianello 2-6, 6-4, 6-4, Davide Ferrarolli-Niccolò Satta 6-2, 6-4, Giovanni Oradini-Luca Tomasetto 1-0 e ritiro, Luigi Valletta-Leonardo Penasa 4-6, 7-6 (6), 6-4. Doppi: Oradini-Vilella b. Vianello-Valletta 6-1, 6-4. Ferrarolli-Vedovelli vincono per rinuncia dei loro avversari.

Il Ct Zavaglia di nuovo in campo domenica prossima in casa (dalle 10) per il recupero della prima giornata contro il Circolo Tennis Scaligero di Verona che opuò schierare tre austriaci del valore di Sebastian Ofner (1.20), Jurij Rodionov (1.8) ed Alexander Erler (2.2), il tedesco Ludovic Maxime Jeremy Jahn (2.2), il 2.3 Samuele Seghetti, il 2.4 Riccardo Bellotti e l’altro austriaco Thomas Stazberger (2.5).