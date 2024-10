Tennis A1, il Ct Massa fa visita al Tc Italia Forte dei Marmi

Domenica la formazione del Ct Massa targata Oremplast prosegue la sua avventura nel campionato di A1 rendendo visita al Tc Italia Forte dei Marmi, squadra al momento con 1 punto in classifica dopo la battuta d’arresto per 4-2 sui campi del Tc Santa Margherita Ligure, che viaggia sin qui a punteggio pieno. Il team versiliano ha addirittura in organico Jannik Sinner (n.1 del mondo), ma più verosimilmente schiererà gli ex Massa Lombarda Stefano Travaglia (n.199 Atp) e Walter Trusendi, oltre a Luca Potenza, Daniele Rapagnetta e i “vivaio” Lorenzo Carboni e Marco Furlanetto e a uno degli stranieri tesserati, ovvero il monegasco Valentin Vacherot, gli spagnoli Pablo Llamas Ruiz e Miguel Antonio Damas Soriano, il ceco Lukas Rosol e lo slovacco Andrej Martin (gli ultimo due impiegati nelle prime due giornate).

Invariata è la formula della competizione: la prima classificata di ciascun gruppo accede ai play-off scudetto (semifinali andata e ritorno il 17 e 24 novembre, poi finale dal 6 all’8 dicembre in sede da definire), la seconda si assicuri la permanenza in categoria, mentre terze e quarte saranno chiamate ai play-out per la salvezza (anche in questo caso 17 e 24 novembre).

Girone 4, seconda giornata: Ct Palermo – Ct Massa Lombarda 6-0, Tc Santa Margherita Ligure – Tc Italia Forte dei Marmi 4-2.

Classifica: Tc Santa Margherita Ligure 6 punti, Ct Palermo 4, Tc Italia Forte dei Marmi 1, Ct Massa Lombarda 0.