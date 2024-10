Tennis A1, il Ct Massa cerca il riscatto a Palermo

MASSA LOMBARDA. Dopo la sconfitta casalinga per 4-2 all’esordio contro il Ct Santa Margherita Ligure, domani la formazione targata Oremplast renderà visita al Circolo Tennis Palermo, che ha iniziato il suo cammino pareggiando 3-3 sui campi del Tc Italia Forte dei Marmi. Risultato che lascia non pochi rimpianti ai siciliani (in rosa hanno 8 stranieri, tra cui gli spagnoli Ramos Vinolas, Taberner e Gomez Herrera, l’argentino Cachin, lo slovacco Gombos e il ceco Vesely), in vantaggio 3-1 dopo I singolari grazie alle affermazioni degli esperti Alessandro Giannessi e Salvatore Caruso e del giovane Gabriele Piraino e poi con entrambi I doppi ceduti di misura al match tie-break. Il Ct Massa cerca il riscatto dopo la sconfitta iniziale in questo durissimo e performante campionato di A1 di tennis. Invariata è la formula della competizione: la prima classificata di ciascun gruppo accede ai play-off scudetto (semifinali andata e ritorno il 17 e 24 novembre, poi finale dal 6 all’8 dicembre in sede da definire), la seconda si assicuri la permanenza in categoria, mentre terze e quarte saranno chiamate ai play-out per la salvezza (anche in questo caso 17 e 24 novembre).