Tennis, a Viserba la tappa Junior Tour regionale

Il Tc Viserba ospita una tappa del circuito giovanile Emilia Romagna Junior Tour riservato alla categorie Under 10-12-14, maschili e femminili. Under 10 maschile, primo turno: Leonard Kai Fratesi-Lluc Pragliola 6-1, 6-0. Under 12 maschile, primo turno: Francesco Panini-Lorenzo Bonantini 6-1, 6-3, Matteo Lotti-Simone Berdicchia 4-6, 6-4, 11-9. Secondo turno: Tommaso Scungio-Alessandro Bisi 6-0, 6-1.

Under 14 femminile, primo turno: Claudia Verdolin-Bianca Fabbri 6-3, 6-3, Valentina Baldinini-Amelia Cavicchio 6-2, 6-2. Terzo turno: Maria Vittoria Messina-Anna Parmeggiani 3-6, 6-1, 10-8. Under 14 maschile, terzo turno: Noè Dell’Aquila-Paolo Signoretti 6-3, 6-3, Giovanni Maria Cenni-Diego Conti 6-2, 6-1, Umberto Frederick Gam Fratesi-Lorenzo Praconi 6-0, 6-0.