Tennis, a Torre Pedrera si impone la Borgato

Valeria Borgato (Tennis Desio) batte Alessia Rocchi (Tennis Modena) 6-1, 6-0 nella finale del torneo di 4° categoria femminile organizzato dall’Asd Torre Pedrera, il memorial “Mauro Bilancioni”. Quarti: Bernadetta Soriano (4.1, n.1)-Anita Vernice (4.2) 6-3, 3-6, 11-9, Valeria Borgato (4.1, n.4)-Bianca Lugaresi (4.4) 6-0, 6-1, Alessia Rocchi (4.1, n.6)-Claudia Crescentini (4.1, n.3) 6-4, 6-4, Maddalena Galli (4.1, n.2)-Mirella Karina Correa Moran (4.2) 6-4, 6-3. Semifinali: Borgato-Soriano 6-1, 6-1, Rocchi-Galli 6-2, 6-4.