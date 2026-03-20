Tennis, a San Marino arriva la Billie Jean King Cup

La stagione 2026, dal punto di vista degli eventi organizzati a San Marino, si apre con una grande novità: dal 15 al 21 giugno, sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Montecchio, arriverà la Billie Jean King Cup. La Federazione Sammarinese Tennis ha ottenuto, infatti, l’assegnazione dell’organizzazione delle gare del gruppo III Europa.

Sarà la prima volta che la competizione a squadre, equivalente al femminile della Coppa Davis, approderà sul Titano. Saranno 13 le Nazioni al via: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Estonia, Islanda, Irlanda, Kosovo, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro e la formazione sammarinese a fare gli onori di casa.

“Organizzare la Bille Jean King Cup a San Marino – commenta il presidente Elia Santi – era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati nel 2026 e siamo orgogliosi di aver ottenuto questa importantissima assegnazione. Sarà, dunque, una estate di grande tennis, con la competizione femminile a squadre che si aggiunge agli Internazionali di Tennis San Marino Open, in programma dal 27 luglio al 2 agosto, e dal San Marino Junior Open Under 18, che inizierà il 3 agosto”.

San Marino, lo ricordiamo, partecipa ininterrottamente alla Billie Jean King Cup dal 2023 mostrando, anno dopo anno, una crescita nella competizione internazionale. Della formazione biancazzurra faranno parte Silvia Alletti, Talita Giardi, Serena Pellandra ed Emma Pelliccioni.

Alletti e Pellandra sono state confermate recentemente atlete di interesse federale dal Consiglio Federale della FST insieme a Matteo Rosti, giovanissimo talento sammarinese classe 2012.