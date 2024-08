Tennis, a Russi arriva il momento delle teste di serie

Con l’ingresso in scena delle principali teste di serie (fra sabato 17 e domenica 18) entra nella fase tecnicamente più interessante il torneo nazionale di 4ª categoria maschile organizzato dal Russi Sporting Club. Dopo la giornata di stop in occasione del Ferragosto nella serata di venerdì si completa infatti l’allineamento del tabellone agli ottavi di finale, previsti fra sabato e domenica, a lanciare lo sprint decisivo verso la finale, in calendario nella serata di mercoledì 21 agosto.

Proprio domenica entra in gara Antonio Luciani (4.1 tesserato per il circolo organizzatore), accreditato della sesta testa di serie dal giudice arbitro Paride Gordini e opposto al vincente del match fra Giovanni Sgarbi (4.2, Centro Tennis Argenta) e Gabriele Minichini Cagnin (4.4), altro portacolori del Russi Sporting Club che si sta mettendo in evidenza. Eliminati invece gli altri due “padroni di casa” Gerardo Lamattina e Federico Gordini.

Erano 41 gli iscritti a questa competizione, partita sui campi in terra battuta del circolo di Largo Bersaglieri sabato 10 con la sezione dedicata ai non classificati che ha promosso tre giocatori al tabellone principale, dove il seeding è guidato dal 4.1 Lorenzo Giovanardi (Ct Reggio Emilia), seguito dai pari classifica Stefano Rossi (Ravenna Sport Center), Luca Ravaglia (San Donato Tennis), Franco Carlini (Centro Tennis Argenta), Mario Nannucci (Siro Tennis Bologna), Angelo Luigi Bertaccini (Ct Bagnacavallo), Loris Pasini (Ct Meldola) e Matteo Rossi (Forum Tennis).

Risultati 3° turno: Stefano Piani (4.3) b. Robi Gasperoni (4.4) 6-3 6-4, Loris Pasini (4.1, n.9) b. Alessandro Nicolini (4.4) 6-3 6-0, Matteo Rossi (4.1, n.9) b. Cristian Barasa (4.2) 6-3 4-4 rit., Luca Devincenzi (4.4) b. Paolo Pianesani (4.2) 6-3 4-6 10-2, Alberto Tagliavini (4.4) b. Maurizio Mascanzoni (4.2) 3-6 6-0 10-5, Mattia Maini (4.3) b. Marco Chiapponi (4.2) 6-4 6-3.

2° turno: Gabriele Minichini Cagnin (4.4) b. Alessandro Giorgini (4.3) 6-3 6-4, Massimo Fabbri (4.3) b. Gabriele Ricci (Nc) 6-2 6-3, Fabrizio Mistri (Nc) b. Alessandro Donati (4.4) 6-1 6-2.