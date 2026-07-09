Tennis, a Rimini il derby dei Tamburini va a Gianluca

Avanza il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Ct Rimini. Tabellone finale, terzo turno: Tiziano Leonardi (4.3)-Matteo Zanotti (4.5) 7-5, 6-4, Pierluigi Pennacchini (4.4)-Luigi Campana (Nc) 6-2, 6-2, Patricio Friguglietti (4.4)-Alberto Tomassini (4.6) 6-2, 7-5, Davide Rocchetta (4.4)-Domenico Carbonara (4.4) 7-6 (4), 4-6, 10-8, Corrado Fantini (4.4)-Tommaso Brasey (4.6) 6-3, 6-2, Lucio Longoni (4.3)-Andrea Franciosi (4.3) 6-3, 6-2, Alessandro Baracchini (4.3)-Edoardo Gardini Gibertini (4.5) 6-3, 6-1, Enrico Lugaresi (4.4)-Danilo Rossini (4.6) 6-1, 6-3, Marco Bernardi (Nc)-Francesco Visino (4.4) 6-4, 6-1, Diego Pasquinoni (4.4)-Mirko Zaffini (4.4) 6-2, 6-1, Pietro Calzolari (4.5)-Alessandro Gozzi (4.4) 6-2, 6-1.
Quinto turno: Alessandro Guzinschi (4.3)-Dante Bevilacqua (4.4) 7-6 (8), 6-3, Vittorio Patrignani (4.2)-Francesco Palmieri (4.3) 6-1, 6-1, Manuel Mussoni (4.3)-Mirko Viroli (4.4) 6-2, 4-6, 10-3, Gianluca Tamburini (4.4)-Andrea Tamburini (4.3) 6-3, 6-3, Marco Gottardo Mellina (4.3)-Marco Sartini (4.5) 6-2, 6-1.