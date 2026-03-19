Tennis, a Riccione tocca agli Under 14

Da domani a domenica il Tc Riccione organizza il torneo Under 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nel maschile si parte con un primo tabellone Nc, a seguire il tabellone finale che vede come teste di serie Mattia Vincenzi, Leonardo Cenciarini, Gianmaria Mussoni, Alessandro Marcolini e Ludovico Zammarchi. Nel femminile prima sezione con Giulia Magnani n.1, nella seconda sezione n.1 Greta Bonaventura, n.2 Sofia Valentini, n.3 Bianca Amadei. Nel tabellone finale n.1 Camilla Del Giovane, n.2 Waleska Lusini, n.3 Giulia Natali.