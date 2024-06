Tennis, a Pinarella spazio ai Veterani

Va in scena sui campi del Ten Sport Pinarella il torneo Veterani Over 45-55 e 65 e Ladies 40, valido per il circuito regionale. Over 45, primo turno tabellone finale: Villiam Ricci (3.5)-Mirco Boschi (4.2) 4-6, 7-6, 10-5. Over 55, turno di qualificazione: Vincenzo D’Iorio (4.1)-Stefano Cenni (4.1, n.4) 6-0, 6-3, Pierangelo Taroni (4.4)-Saverio Selleri (4.1, n.1) 6-2, 6-0, Delio Rinaldi (4.1, n.3)-Paolo Poli (4.2) 6-0, 6-1. Over 65, terzo turno: Giovanni Giosa (4.3)-Marco Barboni (Nc) 6-2, 6-3, Stefano Mambelli (4.3)-Daniele Alberti (4.3) 6-2, 6-3, Luigi Vicari (4.4)-Riccardo Toni (4.6) 6-4, 6-3.

Torneo Ladies 40, secondo turno: Olha Skrylnyk (4.4)-Daniela Benedettini (Nc) 6-3, 4-6, 11-9, Francesca Stefanelli (4.3)-Giorgia Simonetti (4.3) 7-5, 6-3.