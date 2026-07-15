Tennis, a Pinarella inizia il tabellone di Terza

Avanza sui campi del Ten Sport Center il torneo di 2° categoria maschile, il trofeo “Golfetta”, dotato di 500 euro di montepremi. Si qualificano per il tabellone di 3° due giocatori del Villa Carpena, Giovanni Casadei e Matteo Monti che hanno battuto rispettivamente Thomas Guidi Zoffoli 7-5, 6-1 e Federico Calderoni 6-4, 6-1. Ora il tabellone di 3° che vede nel ruolo di teste di serie i 3.1 Gregorio Russo, Jacopo Montoneri, Matteo Rosti, Lorenzo Ravaglia, Giancarlo Busi, Giacomo Coppini e Gianfilippo Falconi.