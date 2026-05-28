Tennis, a Massa nel weekend la tappa dello Junior Wheelchair Trophy Fitp Kinder Joy of Moving

MASSA LOMBARDA. Tennis, inclusione e passione. Torna a fare tappa a Massa Lombarda il Junior Wheelchair Tennis Trophy Fitp Kinder Joy of Moving. Sabato 30 e domenica 31 maggio i campi del club romagnolo ospitano infatti una delle sei prove torneo del circuito giovanile nazionale per il tennis in carrozzina che da otto anni affianca ed è ormai parte integrante di quella che è la più grande manifestazione tennistica di promozione giovanile, il “Tennis Trophy FITP”, progetto nato in Italia nel 2006 da un’idea dell’ex tennista Rita Grande.

Le altre tappe lungo la Penisola di quello che è un momento riconosciuto di avvicinamento e confronto per i giovani atleti in carrozzina sono al Ct Policoro, Tennis Rivoli 2000, At San Giovanni Lupatoto, Ct Trapani e Canottieri Mincio Mantova, per culminare poi nel Master conclusivo a Roma dal 19 al 27 agosto.

Nella prima giornata è in programma un torneo di singolare, mentre domenica si disputerà un torneo di doppio (dalle ore 9 alle 12), al termine del quale sono previste le premiazioni, effettuate dal sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi, dai dirigenti della Banca Credito Cooperativo (partner dell’evento, che prevede ospitalità per i giovani atleti e i rispettivi accompagnatori) e dalla stessa Rita Grande. “Proseguiamo con convinzione l’impegno sul fronte del wheelchair ed è per noi motivo di orgoglio essere sede di una delle tappe di questo prestigioso circuito nazionale – sottolinea Giorgio Errani, presidente del Circolo Tennis Massa Lombarda – Anche perché lo sport per tutti è sempre stata una delle direttrici portate avanti dai dirigenti nell’attività del club, spesso invitando alcuni giovani giocatori del nostro circolo a palleggiare con i protagonisti dello Junior Wheelchair Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving, convinti che per loro si tratti di un’esperienza ricca di valori positivi. Sarà una festa di sport, inclusione e sorrisi. Vi aspettiamo!”.