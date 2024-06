Tennis, a Massa Lombarda tocca agli Under

Da sabato il Ct Massa Lombarda ospita il torneo Under 10-12-14, il trofeo “Fiodiprimi”. Nell’Under 10 femminile, turno di qualificazione Under 9: Noemi Gallina-Maya Puscas 6-3, 2-6, 11-9, Alessia Sofia Badea-Ilaria Orselli 6-2, 7-6 (6). Tabellone finale, primo turno: Alessia Sofia Badea-Sabrina Antonia Puscas 7-6 (5), 6-2. Quarti: Giulia Oddone-Anna Santi 6-0, 6-0. Under 10 maschile, turno di qualificazione Under 9: Edoardo Garoia-Tommaso Trioschi 6-0, 6-0, Jacopo Tazzari-Riccardo Colombarini 2-6, 7-5, 10-8. Tabellone principale, quarti: Alessandro Pinto-Leonardo Berti 6-0, 6-0. Under 12 femminile, secondo turno: Benedetta Martignani-Daniela Isabella Garcia Tedioli 6-4, 6-2. Under 14 femminile, primo turno: Giulia Donattini-Anna Lisa Armenise 6-4, 7-5. Quarti: Gaia Farolfi-Aurora Gargiulo 5-7, 6-2, 10-3, Samorì-Celeste Cobianchi 6-1, 2-0 e ritiro. Under 14 maschile, primo turno: Giacomo Cantelli-Filippo Ricci 6-3, 6-2. Secondo turno: Alessandro Minguzzi-Gabriele Bonincontro 6-2, 6-0.