Tennis, a Lugaresi il Rodeo del Torre

Sabato e domenica il Tennis Torre ha organizzato un Rodeo di 4° maschile e femminile. Nel maschile il match-clou ha visto il successo di Enrico Lugaresi (Up Tennis) in finale su Alessandro Casali (Tc Torre) 4-2, 5-3. Semifinali: Alessandro Casali (4.4, n.3)-Claudio Masinelli (4.3, n.2) 4-0, 4-1, Enrico Lugaresi (4.4)-Francesco Lori Costantini (4.3, n.1) 4-2, 4-2.

Nel femminile finale tra Shaylee Cieri (Tc Viserba) e Sofia Rinalduzzi (Virtus Bologna) che si è imposta 4-0, 5-3. Semifinale: Sofia Rinalduzzi-Rita Sacchetti (4.4, n.4) 4-0, 4-2, Shaylee Cieri (4.3, n.2)-Silvia Lippera (4.3, n.2) 4-2, 2-4, 5-4 (3).