Tennis: a Kapros e Pastore il Rodeo del Tre Colli Brisighella / GALLERY

BRISIGHELLA. Da venerdì a domenica il Tre Colli Tennis Club di Brisighella ha organizzato il Rodeo Under 14 femminile ed Under 16 maschile, il trofeo “Gelateria Linus Ice” Faenza.
Nel complesso sono stati 33 i giocatori in campo. Nell’Under 16 maschile successo di Lorenzo Kapros (Ct Massa Lombarda) che ha battuto in finale Samuel Cavallini (Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano) per 3-5, 5-4 (3), 7-5.
Semifinali: Lorenzo Kapros (n.3)-Pietro Reggiani 4-2, 5-4 (6), Samuel Cavallini (n.1)-Alessandro Minguzzi 4-2, 5-3.
Nell’Under 14 femminile vittoria di Elisabetta Pastore. La portacolori del Ct Casalboni ha battuto in finale 4-1, 5-3 Ada Milocco (Ct Castenaso).
Semifinali: Elisabetta Pastore (n.1)-Sophia Zoumbare 4-0, 4-0, Ada Milocco-Noemi Gallina 4-2, 4-1.
Il giudice di gara è stato Gian Carlo Campoli, direttore di gara Gabriele Casadio.