Tennis, a Forlimpopoli la seconda edizione di “Tony Amico Mio” dedicata a Golfarelli

FORLIMPOPOLI. Sabato scorso, alla Rocca di Forlimpopoli, è stato inaugurato il giardino con il Totem intitolato a Tony Golfarelli e in serata, nell’arena Verdi, è andato in scena un concerto in ricordo dello stesso Golfarelli e a favore dell’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). Si trattava della seconda edizione della manifestazione “Tony Amico Mio”, tutto il ricavato è stato devoluto all’Aism per l’acquisto di un automezzo per il trasporto di persone con disabilità. Intanto avanza il torneo nazionale giovanile organizzato dal Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli, il trofeo “Ristorante Rosa dei Venti”. Si tratta della rassegna nazionale Under 10-12, maschile e femminile, che vede al via 37 giocatori nei quattro tabelloni, di cui 13 solo a livello di Under 10. Nell’Under 10 maschile semifinali per Edoardo Alessi.

Under 9 maschile, turno di qualificazione: Mattia Fabiani-Gregorio Fantini 6-0, 6-0. Tabellone finale Under 10, quarti: Edoardo Alessi-Tommaso Ravaglia 3-6, 6-3, 10-4.

Nell’Under 12 femminile si qualifica Vittoria Ragazzini.

Primo tabellone, turno di qualificazione: Vittoria Ragazzini (n.2)-Caterina Canepa (n.1) 6-2, 7-6.

Nel torneo Under 12 maschile secondo tabellone, 1° turno: Matteo Ghigi-Fabio Medri (n.1) 6-3, 3-2 e ritiro. Turno di qualificazione: Filippo Guerrini (n.2)-Alessandro Guidotti 7-5, 5-7, 10-2.

Il torneo terrà banco fino al 21 giugno.

Il giudice di gara è Thomas Golfarelli, direttore di gara Cesare Proli.