Tennis, a Edoardo Vincenzi il Rodeo di Massa

Edoardo Vincenzi e Irene Carpani sono i vincitori del trofeo “Oremplast”, torneo di 3ª categoria al Ct Massa Lombarda. Il giovane 3.3 del Tc Faenza ha regolato nei quarti con un periodico 4-2 il pari classifica Enrico Barbini (Country Club Bologna), poi in semifinale ha sconfitto 4-2, 4-1, Elia Michelangelo Cicognani (3.3, Ten Sport Center Pinarella) per completare il suo percorso netto piegando 5-3, 0-4, 7-4 l’altro 3.3 Luca Fossanova (Pontelungo Bologna) che aveva sbarrato la strada 4-2, 4-1 a Luca Conti (4.Nc, Tc Faenza).

Nella gara femminile la Carpani (3.4 del Country Club Bologna) nei quarti si è imposta in rimonta, 0-4, 4-1, 9-7 su Sofia Rinalduzzi (3.5, Virtus Bologna), in semifinale ha eliminato 4-2, 2-4, 9-7 la 3.3 Miriam Samorì (Tc Faenza), per poi avere via libera per il forfait per infortunio di Valentina Montebugnoli (3.5, Ct Bologna).