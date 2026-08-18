Tennis, A Cincinnati debutto vincente per Sara Errani in coppia con la canadese Leylah Fernandez

Paese che vai... compagna che trovi: cambia la partner di Sara Errani in doppio, non cambia però il risultato. Dopo aver disputato la finale di Toronto in coppia con la statunitense Nicole Melichar-Martinez, la tennista romagnola ha scelto di giocare insieme la canadese Leylah Fernandez il “Cincinnati Open”, Wta 1000 dotato di un montepremi di 7.433.076 dollari in corso di svolgimento sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center. Sara Errani, che è la numero 9 del ranking del doppio, e la 23enne di Montreal hanno battuto all’esordio per 6-2, 7-6 (2) la tedesca Tamara Korpatsch e la britannica Emily Webley-Smith, che all’ultimo minuto avevano sostituito in tabellone la russa Mirra Andreeva e la rumena Sorana Cirstea, costrette al forfait.