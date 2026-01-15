Tennis, a Cesenatico spazio ai Terza categoria

Da domani a domenica il Tc Parckin “Circolino” di Cesenatico organizza il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nel maschile sono 32 gli iscritti, si parte con la sezione di 4° categoria nella quale le teste di serie sono andate ai 4.1 Andrea Samorì, Davide Faoro e Nicolò Brugioni, nel tabellone finale i big sono i 3.1 Alessandro Naso, Francesco Mandelli, Ian Catallo ed Edoardo Belletti. Nel femminile (18 al via) si parte con la sezione di 4° categoria che vede come teste di serie la 4.1 Melania Vancini e la 4.2 Letizia Crociati, nel tabellone finale n.1 Marta Bertozzi (3.1), n.2 Giulia D’Altri (3.2).