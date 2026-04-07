Tennis, a Cervia è partito il memorial “Borghetti”

E’ partito il Memorial “Mario Borghetti” sui campi del Ct Cervia, torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Tabellone Nc, turno di qualificazione: Claudio Giberti-Salvatore Merolla 7-5, 6-2. Tabellone di 4° categoria, 1° turno: Alex Grechi (Nc)-Elia Farneti (4.6) 6-2, 2-6, 10-7, Thomas Carroli (Nc)-Luca Bellucci (4.6) 6-1, 6-1.

Secondo turno: Matteo Bianchi (Nc)-Alberto D’Elia (4.5) 6-4, 3-6, 13-11, Giacomo Fogli (4.4)-Andrea Gobbi (4.6) 6-0, 6-0, Luigi Vicari (4.4)-Luca Ciccone (Nc) 6-1, 6-1,

Terzo turno: Dario Matteucci (4.3)-Leo Piraccini (Nc) 6-0, 6-0, Andrea Monti (4.4)-Marco Bianchi (4.5) 6-1, 6-3, Mathias Roman (4.3)-Alessandro Piraccini (4.3) 6-2, 6-0, Diego Varignana (4.2)-Alberto Zattini (4.2) 3-0 e ritiro.

Nel femminile le big sono le 3.1 Asia Mancini, Sofia Baldani e Diletta Sabbioni. Si parte con la sezione di 4° categoria nella quale le teste di serie sono andate alle 4.1 Ludovica Fiorini, Alessia Tacconi, Melania Vancini e Valentina Benati. Nel tabellone finale n.1 Diletta Sabbioni, n.2 Sofia Baldani, n.3 Asia Mancini.