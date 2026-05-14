Da domani a domenica il Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna ospita il Rodeo Under 14, maschile e femminile. Sono 49 nel complesso i giocatori e le giocatrici al via, nel maschile si parte con una prima sezione Nc-4.4 che vede nel ruolo di teste di serie Alessio Bergamini, Alessandro Morigi, Giulio Martini e Filippo Trioschi. Nel tabellone finale teste di serie assegnate a Filippo Terenzi, Leonardo Satta, Pietro Vancini e Luca Vespasiano. Nel femminile (15 al via) unico tabellone con le teste di serie assegnate a Bianca Amadei e Amelia Cavicchio.