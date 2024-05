Tennis, 48 giocatori al via al torneo giovanile di Pinarella

Tiene banco in questi giorni al Ten Sport Center di Pinarella il trofeo “Golfetta” per Under 10-12, maschile e femminile. Sono 48 i giocatori al via in questa tappa del circuito regionale di cui 22 solo a livello di Under 10. Under 10 maschile, ottavi: Diego Benaglia-Leonardo Berti 6-2, 6-1, Mattia Sena-Francesco Ventura 6-1, 6-1. Quarti: Tommaso Cavassi-Giacomo Barbieri 6-0, 6-0, Patrick Balc-Lorenzo Xella 6-1, 6-4. Notevole la partecipazione al torneo Under 12 maschile (26 al via) dove i primi due giocatori qualificati per i quarti sono stati Diego Gentile (Ten Sport Center) e Tommaso Monti (Tc Faenza).

4° turno: Francesco Zanzini-Giacomo Manuzzi 6-2, 7-5, Lorenzo Kapros-Davide Bendandi 6-1, 6-0,

Ottavi: Diego Gentile-Giacomo Balzani 6-1, 6-0, Tommaso Monti-Alessandro Teodorani 6-2, 1-6, 10-5.

Il giudice di gara è Nicoletta Pignato, direttore di gara Thomas Rosti.