Tc Coriano, un’ambiziosa realtà in continua crescita

Il Tennis Club Coriano fa parte di quel gruppo, piuttosto cospicuo, di circoli che ogni anno aggiungono un mattoncino alla crescita, un progresso costante verso l’eccellenza, sia dal punto di vista tecnico che strutturale. La scuola, anche grazie agli straordinari successi dei giocatori azzurri di vertice, sta affondando radici sempre più solide, nel contempo arrivano nuove strutture e nuovi campi (da padel). Il presidente Fabio Dini, sottolinea la positività del movimento locale: «La scuola tennis va molto bene, i bambini sono sempre di più, abbiamo 60 allievi, un numero raddoppiato rispetto a due anni fa. Il segreto è anche il passaparola, il nostro centro tecnico funziona, i ragazzi si trovano bene e lo raccontano ai loro amici. Così i ragazzi sono sempre di più, grazie anche alla pubblicità spontanea che fanno i ragazzi che già giocano».

Il settore tecnico è diretto dal maestro Andrea Merli coadiuvato dall’istruttore federale Iangrabriel Ferrara: «Dei 60 allievi della scuola una decina fanno l’agonistica – dice Merli – e devo dire che stanno venendo fuori. Venivo dall’Accademia di Giorgio Galimberti, quando sono arrivato a Coriano ho dovuto capire la realtà diversa, ma l’esperienza che ho fatto come direttore della scuola mi ha aiutato molto a crescere. Iniziare ad insegnare a un bambino, che non ha mai preso in mano una racchetta, farlo crescere fino a giocare i primi tornei – sottolinea Merli – ed ottenere i primi risultati importanti è tutt’altro lavoro rispetto al rapporto con giocatori già formati. Riesco a vedere tanto entusiasmo da parte dei ragazzi, loro ed i loro genitori riescono a vedere la qualità che mettiamo in campo. Fortunatamente abbiamo a che fare con dei bravi ragazzi, che si impegnano in un lavoro che comprende sia una parte ludica che una parte prettamente agonistica».

Il maestro Merli guarda avanti: «Vorremmo aumentare l’intensità e la qualità del lavoro ed allo stesso tempo dare ai ragazzi lo spazio adeguato per farli crescere. Vivere il tennis come divertimento ma anche come impegno”. L’attività tecnica si inserisce in un calendario organizzativo davvero intenso: il Tc Coriano ospita anche quest’anno il torneo di 4a categoria maschile a marzo, l’Open maschile ai primi di giugno, il torneo maschile limitato ai 3.3 a fine luglio, il torneo giovanile Under 12-14 a maggio, ed un 4a categoria femminile a ottobre. Un programma molto ricco e per tutti i palati dei 130 soci del TcCoriano. Il futuro è fatto di tanti programmi: «Rifaremo gli spogliatoi nuovi, con un intervento diretto del Comune, e poi, ma qui si parla della prossima estate, vorremmo fare due campi da padel se gli spogliatoi saranno ultimati».

Andrea Merli indica gli obiettivi tecnici: «Vorremmo salire ancora di più come numero di allievi, avere una base sempre più ampia come scuola Sat e minitennis, nel complesso avvicinare sempre più giovani al tennis, in modo che facciano tornei e si confrontino con i loro coetanei in un ambiente sereno, che ti sprona a crescere sempre più come persone. Aumentare i numeri significa anche potenziare il settore agonistico, avere ragazzi che giocano e che dedicano a questo sport passione, energie e tempo».