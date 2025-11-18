Suzanne Lenglen A, Asbi, Soglianese e Cesena B avanzano nel tabellone finale del “Bellenghi”

An error occurred while processing the template. 
Invocation of method 'addMetaTag' in  class com.liferay.portal.kernel.velocity.IterVelocityTools threw exception XYZ_E_INVALID_VELOCITY_META_TAGS_MAP_ZYX:Invalid parameters K: 'content' V: 'null'

[file IterVelocityTools.java, method addMetaTag, line 892] at 21939/F/D_TIT[line 9, column 20]
1##----D_TIT----##
 
2#set($title = $articleToolbox.getTag(null,"Headline").data)
 
3#set($title = $htmlUtil.escape($!title))
 
4#set($title = $title.replaceAll("\n", ""))
 
5
 
6#set($html5Desc = {})
 
7#set($temp = $html5Desc.put("name","title"))
 
8#set($temp = $html5Desc.put("content",$title))
 
9$iterVelocityTools.addMetaTag($html5Desc)
 
10
 
11<div class="item_template D_TIT">
 
12		##HEADTITLE
 
13		<div class="headline">
 
14			<h1 itemprop="headline">#getTitle</h1>
 
15		</div>
 
16</div>
 
17
 
18## ---------------- JSON  ------------------------
 
19## ---------  schema.org NewsArticle -------------
 
20
 
21## URL *******************
 
22#set($ac-url = $articleContext.selectNodes('articlectx/url'))
 
23#set($xml-url = $ac-url.get(0).text)
 
24#set($url_actual = $!xml-url )
 
25
 
26## HEADLINE *****************
 
27#set ($Headline = "")
 
28#getTagMacro($Headline, '', 'Headline', -1, '', '')
 
29#set($TituloEsc = $htmlUtil.escape($!Headline.data))
 
30#set($TituloEsc = $TituloEsc.replaceAll("\n", ""))
 
31
 
32## SUBHEADLINE *******************
 
33#set ($tempSubheadline = "#getSubheadline")
 
34#getTagMacro($tempSubheadline, '', 'Subheadline', -1, '', '')
 
35#if($tempSubheadline && $tempSubheadline != "")
 
36	#set($Texto = $tempSubheadline )
 
37#end
 
38#set($Texto = $!Texto.replaceAll("<.*?>","") )
 
39#set($Texto = $!Texto.trim() )
 
40#set($TextoEsc = $!htmlUtil.escape($Texto))
 
41#set($Text = "")
 
42#getTagMacro($Text, '', 'Text', -1, '', '')
 
43#set($TextArt = $!Text.data)
 
44#set($TextArt = $TextArt.replaceAll("<.*?>","") )
 
45#set($TextArt = $TextArt.trim() )
 
46#set($TextoFinal = $!htmlUtil.escape($TextArt))
 
47
 
48## KEYWORDS ***************************
 
49#set($keywordsfinal = '')
 
50#set($keywordsfinal_datalayer = '')
 
51#set($auxCatalagoTema = {})
 
52#getAcAssignedCatExtended($auxCatalagoTema 'Topics')
 
53#if($auxCatalagoTema.size() > 0)
 
54	#foreach($keyword in $auxCatalagoTema)
 
55		#if($keywordsfinal == '')
 
56			#set($keywordsfinal = $keyword.friendlyname)
 
57		#else
 
58			#set($keywordsfinal = $keywordsfinal + ',' + $keyword.friendlyname)
 
59		#end
 
60		
 
61		#if($keywordsfinal_datalayer == '')
 
62			#set($keywordsfinal_datalayer = $keyword.friendlyname.replaceAll("-", " "))
 
63		#else
 
64			#set($keywordsfinal_datalayer = $keywordsfinal_datalayer + '|' + $keyword.friendlyname.replaceAll("-", " "))
 
65		#end
 
66	#end
 
67	#set($keywordsfinal = '"' + $keywordsfinal + '"')
 
68	#set($keywordsfinal_datalayer = '"' + $keywordsfinal_datalayer + '"')
 
69#else
 
70	#set($keywordsfinal = 'undefined')
 
71	#set($keywordsfinal_datalayer = '""')
 
72#end
 
73
 
74## LOGO **************************
 
75#set($logo = "$!iterVelocityTools.getVariable('0','logo_datos')" )
 
76#set($logo = $logo.trim() )
 
77#set($logo = $htmlUtil.escape($logo))
 
78#set($logo = $logo.replaceAll("/","\/") )
 
79
 
80## SECTION ***********************
 
81#set($section = "")
 
82#set($ac-sectionDateFrom =  $articleContext.selectNodes('articlectx/sections//section[@from]'))
 
83#if($ac-sectionDateFrom && $ac-sectionDateFrom.size() > 0)
 
84	#foreach ($atrib in $ac-sectionDateFrom.get(0).attributes()  )
 
85		#if($atrib.name == "name")
 
86			#set($section = $!atrib.data)
 
87		#end
 
88	#end
 
89#end
 
90
 
91## AUTOR ***********************
 
92#set($autorfinal = "")
 
93#set($autorUrl = "")
 
94#set($hmAutores = {})
 
95#getAcAssignedCatExtended($hmAutores "Author")
 
96#if($hmAutores.size() > 0)
 
97	#set($hmAutor = $hmAutores.get(0))
 
98	#set($autorfinal = $hmAutor.friendlyname.replaceAll("-", " "))
 
99	#set($autorUrl = '/firma/-/meta/' + $hmAutor.friendlyname )
 
100#end
 
101#if($autorfinal == "")
 
102	#set($autorfinal = "redaccion")
 
103#end
 
104
 
105## VIDEOS*******************************
 
106#set($cont_video = '')
 
107#set ($Youtube_Text = "")
 
108#getTagMacro($Youtube_Text, '', 'Youtube_Text', -1, '', '')
 
109#if(($Multimedia && $Multimedia.Document.data) || ($Youtube_Text && $Youtube_Text.data) || ($Vimeo && $Vimeo.data ) || ($Youtube && $Youtube.data))
 
110		#if($Multimedia && $Multimedia.Document.data != '')
 
111			#foreach ($el in $Multimedia.getSiblings())
 
112				#if ($el.Extension.data && $el.Extension.data == "mp4")
 
113					#if($cont_video != "")
 
114						#set($cont_video = $cont_video + ',')
 
115					#end
 
116					#set($cont_video = $cont_video +'{"@type": "VideoObject","name": "Interno","description": "","thumbnailUrl": "'+$!el.Preview.data+'","uploadDate": "'+$reserved-article-display-date.data+'","url": "'+$!el.Document.data+'"}')
 
117				#end
 
118			#end
 
119		#end
 
120		#if($Youtube && $Youtube.data)
 
121			#foreach ($el in $Youtube.getSiblings())
 
122				#if($cont_video != "")
 
123					#set($cont_video = $cont_video + ',')
 
124				#end
 
125				#set($cont_video = $cont_video + '{"@type": "VideoObject","name": "Youtube","description": "","thumbnailUrl": "https://img.youtube.com/vi/'+$el.data+'/maxresdefault.jpg","uploadDate": "'+$reserved-article-display-date.data+'","url": "https://www.youtube.com/embed/'+$el.data+'"}')
 
126			#end
 
127		#end
 
128		#if($Youtube_Text && $Youtube_Text.data)
 
129			#foreach ($el in $Youtube_Text.getSiblings())
 
130				#if($cont_video != "")
 
131					#set($cont_video = $cont_video + ',')
 
132				#end
 
133				#set($cont_video = $cont_video + '{"@type": "VideoObject","name": "Youtube","description": "", "thumbnailUrl": "https://img.youtube.com/vi/'+$el.data+'/maxresdefault.jpg","uploadDate": "'+$reserved-article-display-date.data+'","url": "www.youtube.com/embed/'+$el.data+'"}')
 
134			#end
 
135		#end
 
136#end
 
137
 
138## IMAGES ************************************
 
139#set($cont_image = '')
 
140#if(!$numImage)
 
141	#set ($numImage = 0)
 
142#end
 
143#if($numImage > 0)
 
144	#set ($numImageFor = $numImage - 1)
 
145	#foreach($i in [0..$numImageFor])
 
146		#set($NodeImage = $articleToolbox.getImageNode("Image", "$i", "true"))
 
147		#set($UrlImage = $articleToolbox.getImageURL("Image", "$i", "crop1200x980"))
 
148		#if($cont_image != "")
 
149			#set($cont_image = $cont_image + ',')
 
150		#end
 
151		#set($cont_image = $cont_image + '{"@type": "ImageObject","url": "'+$UrlImage+'","datePublished": "'+$reserved-article-display-date.data+'"')
 
152		#if($!NodeImage.Byline && $!NodeImage.Byline.data != "")
 
153			#set($BylineImage = $!NodeImage.Byline.data)
 
154			#set($cont_image = $cont_image + ',"author": "'+$!BylineImage+'"')
 
155
 
156		#end
 
157		#if($!NodeImage.Cutline && $!NodeImage.Cutline.data != "")
 
158			#set($CutlineImage = $!NodeImage.Cutline.data)
 
159			#set($cont_image = $cont_image + ',"caption": "'+$CutlineImage+'","name": "'+$!CutlineImage+'"')
 
160		#end
 
161		#set($cont_image = $cont_image + '}')
 
162	#end
 
163
 
164#end
 
165#set ($numImageText = $articleToolbox.getNumImageTags("Image_Text", "true"))
 
166#if(!$numImageText)
 
167	#set ($numImageText = 0)
 
168#end
 
169#if($numImageText > 0)	
 
170	#set ($numImageForT = $numImageText - 1)
 
171	#foreach($i in [0..$numImageForT])
 
172		#set($NodeImage = $articleToolbox.getImageNode("Image_Text", "$i", "true"))
 
173		#set($UrlImage = $articleToolbox.getImageURL("Image_Text", "$i", "crop1200x980"))
 
174		#if($cont_image != "")
 
175			#set($cont_image = $cont_image + ',')
 
176		#end
 
177		#set($cont_image = $cont_image + '{"@type": "ImageObject","url": "'+$UrlImage+'","datePublished": "'+$reserved-article-display-date.data+'"')
 
178		#if($!NodeImage.Byline && $!NodeImage.Byline.data != "")
 
179			#set($BylineImage = $!NodeImage.Byline.data)
 
180			#set($cont_image = $cont_image + ',"author": "'+$!BylineImage+'"')
 
181
 
182		#end
 
183		#if($!NodeImage.Cutline && $!NodeImage.Cutline.data != "")
 
184			#set($CutlineImage = $!NodeImage.Cutline.data)
 
185			#set($cont_image = $cont_image + ',"caption": "'+$CutlineImage+'","name": "'+$!CutlineImage+'"')
 
186		#end
 
187		#set($cont_image = $cont_image + '}')
 
188	#end
 
189#end
 
190
 
191## #set($dateD=$dateTool.toDate("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss", $reserved-article-display-date.data))
 
192## #set($dateC=$dateTool.toDate("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss", $reserved-article-create-date.data))
 
193## #set($dateM=$dateTool.toDate("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss", $reserved-article-modified-date.data))
 
194
 
195## <div display="$dateD" create="$dateC" modified="$dateM"></div>
 
196
 
197
 
198## #set($dateP=$dateTool.toDate("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss", $reserved-article-display-date.data))
 
199## #set($datePublished = $dateFormats.getSimpleDateFormat('yyyy-MM-dd').format($dateP) + "T" + $dateFormats.getSimpleDateFormat('HH:mm:ss').format($dateP) + "+02:00")
 
200
 
201#set($dateP = "#printDateFrom('yyyy-MM-dd' 'false' 'false')")
 
202#set($dateP = $dateP.trim())
 
203#set($datePH = "#printDateFrom('HH:mm:ss' 'false' 'false')")
 
204#set($datePH = $datePH.trim())
 
205#set($datePublished = $dateP + "T" + $datePH + "+02:00")
 
206
 
207#set($dateM=$dateTool.toDate("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss", $reserved-article-modified-date.data))
 
208#set($dateModified = $dateFormats.getSimpleDateFormat('yyyy-MM-dd').format($dateM) + "T" + $dateFormats.getSimpleDateFormat('HH:mm:ss').format($dateM) + "+02:00")
 
209
 
210
 
211<script type="application/ld+json">
 
212	{  
 
213		"@context": "http://schema.org",  
 
214		"@type": "NewsArticle",  
 
215		"mainEntityOfPage": {
 
216			"@type": "WebPage",
 
217			"@id": "#siteUrl()$url_actual"  
 
218		},
 
219		"headline": "$TituloEsc",
 
220#if($keywordsfinal != 'undefined')#*
 
221*#		"keywords": [ $keywordsfinal],#*
 
222*##end
 
223		"articleBody": "$TextoFinal",
 
224		"url": "#siteUrl()$url_actual",
 
225		"articleSection":"$section",  
 
226		"datePublished": "$datePublished",
 
227		"dateModified": "$datePublished",  
 
228		"author":[{
 
229			"@type": "Person",
 
230			"name": "$autorfinal",
 
231			"url": "#siteUrl()$!autorUrl"
 
232		}],
 
233		"publisher": {
 
234			"@type": "Organization",
 
235			"name": "Corriere Romagna",
 
236			"logo": {
 
237				"@type": "ImageObject",
 
238				"url": "$logo"    
 
239			}  
 
240		},
 
241#if($cont_image != "")#*
 
242*#		"image":[$cont_image],#*
 
243*##end#*
 
244*##if($cont_video != "")#*
 
245*#		"video":[$cont_video],#*
 
246*##end
 
247		"description": "$!TextoEsc"		
 
248	}
 
249</script>
 
250
 
251
 
252
 
253			
 
Tennis
La squadra del Circolo Suzanne Lenglen A di Fusignano impegnata nel trofeo Bellenghi
La squadra del Circolo Suzanne Lenglen A di Fusignano impegnata nel trofeo Bellenghi

Suzanne Lenglen A, Asbi, Soglianese e Cesena B avanzano nel tabellone finale del “Bellenghi”

RIMINI. Circolo Suzanne Lenglen A, Asbi Imola, Polisportiva Soglianese e Ct Cesena B avanzano nel tabellone finale del trofeo regionale “Marco Bellenghi”, il torneo a squadre giovanile riservato al settore maschile. Il Ct Cesena B ha vinto 2-1 sui campi del Ct Casalboni Santarcangelo: Leo Mazzarini-Davide Bendandi 6-2, 5-7, 11-9, Andrea Bellavista-Edoardo Casadei 7-5, 6-1, Caminati-Patrignani b. Dascalu-Scarpellini 7-5, 6-4. La Polisportiva Soglianese si è imposta per 2-1 sui campi del Cesenatico: Yari Mussoni-Giacomo Forti 5-7, 6-2, 10-2, Giacomo Manuzzi-Filippo Gozzi 6-0, 6-1, Mussoni-Bertozzi b. Forti-Manuzzi 6-4, 2-6, 10-5. Successo casalingo del Circolo Suzanne Lenglen A di Fusignano per 2-1 sul Ct Argenta B: Alessandro Rivola-Manuel Monterastelli 6-4, 6-3, Giulio Zama-Diego Felloni 7-5, 6-2, Monterastelli-Finotti b. Vecchi-Tabanelli 6-0, 6-3. L’Asbi Imola ha superato a Bologna la Polisportiva Pontelungo per 2-1: Manuel Morini-Tommaso Ricci 6-1, 6-2, Diego Lembo-Filippo Ricci 6-2, 6-0. Nel doppio vittoria di Tommaso e Filippo Ricci per rinuncia.

In un altro match il Ct Argenta A ha superato 2-0 in casa il Tc Ippodromo Cesena.

Sabato (dalle 15) il 2° turno: Ct Cesena B-Tennis Villa Carpena A, Polisportiva Soglianese-Tc Faenza, Tc Fidenza-Ct Cesena A, Ct Zavaglia-Suzanne Lenglen Fusignano e Asbi Imola-Pro Parma Tennis Academy.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui