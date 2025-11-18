Invocation of method 'addMetaTag' in class com.liferay.portal.kernel.velocity.IterVelocityTools threw exception XYZ_E_INVALID_VELOCITY_META_TAGS_MAP_ZYX:Invalid parameters K: 'content' V: 'null'
Suzanne Lenglen A, Asbi, Soglianese e Cesena B avanzano nel tabellone finale del “Bellenghi”
RIMINI. Circolo Suzanne Lenglen A, Asbi Imola, Polisportiva Soglianese e Ct Cesena B avanzano nel tabellone finale del trofeo regionale “Marco Bellenghi”, il torneo a squadre giovanile riservato al settore maschile. Il Ct Cesena B ha vinto 2-1 sui campi del Ct Casalboni Santarcangelo: Leo Mazzarini-Davide Bendandi 6-2, 5-7, 11-9, Andrea Bellavista-Edoardo Casadei 7-5, 6-1, Caminati-Patrignani b. Dascalu-Scarpellini 7-5, 6-4. La Polisportiva Soglianese si è imposta per 2-1 sui campi del Cesenatico: Yari Mussoni-Giacomo Forti 5-7, 6-2, 10-2, Giacomo Manuzzi-Filippo Gozzi 6-0, 6-1, Mussoni-Bertozzi b. Forti-Manuzzi 6-4, 2-6, 10-5. Successo casalingo del Circolo Suzanne Lenglen A di Fusignano per 2-1 sul Ct Argenta B: Alessandro Rivola-Manuel Monterastelli 6-4, 6-3, Giulio Zama-Diego Felloni 7-5, 6-2, Monterastelli-Finotti b. Vecchi-Tabanelli 6-0, 6-3. L’Asbi Imola ha superato a Bologna la Polisportiva Pontelungo per 2-1: Manuel Morini-Tommaso Ricci 6-1, 6-2, Diego Lembo-Filippo Ricci 6-2, 6-0. Nel doppio vittoria di Tommaso e Filippo Ricci per rinuncia.
In un altro match il Ct Argenta A ha superato 2-0 in casa il Tc Ippodromo Cesena.
Sabato (dalle 15) il 2° turno: Ct Cesena B-Tennis Villa Carpena A, Polisportiva Soglianese-Tc Faenza, Tc Fidenza-Ct Cesena A, Ct Zavaglia-Suzanne Lenglen Fusignano e Asbi Imola-Pro Parma Tennis Academy.