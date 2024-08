“Sara Errani lava i piatti, cucina, pulisce...” proteste contro la radio francese per i commenti sessisti alle Olimpiadi

Una nuova polemica per commenti sessisti e questa volta è finita nel mirino la veterana romagnola alle Olimpiadi di Parigi.

«A sinistra c’è Sara Errani che è il capo, fa tutto lei: lava i piatti, cucina, pulisce». Poi le risate. Così i radiocronisti della francese TMC hanno presentato la coppia del tennis femminile italiano Sara Errani e Jasmine Paolini, che avevano affrontato e sconfitto nel secondo turno le francesi Caroline Garcia e Diane Parry. Quelle frasi non sono passate inosservate e sono diventate oggetto di denuncia Oltralpe da parte dell’Associazione francese delle giornaliste sportive e l’Unione dei giornalisti sportivi di Francia. «I commenti sessisti e misogini non trovano spazio in una competizione internazionale», scrivono in una nota prendendo le distanze da quanto detto in diretta dai colleghi, ancor più grave perché a pronunciare quelle parole sono stati giornalisti del Paese che ospita i Giochi. Nella nota viene ricordato come in un caso analogo di pochi giorni fa quando è stato licenziato il commentatore sportivo inglese Bob Ballard di Eurosport. «Stanno terminando, sapete come sono le donne, se ne stanno in giro a truccarsi», aveva detto il telecronista, provocando l’immediata reazione dell’emittente. «Notiamo che altrove in Europa, quando qualcosa va storto, viene punito», scrivono nella loro nota le associazioni giornalistiche francesi.