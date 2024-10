Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano nel China Open: Hao-Chin Chan e Veronika Kudermetova sconfitte con un doppio 6-4

Fantastiche Sara Errani e Jasmine Paolini che aggiungono un’altra perla ad un incredibile 2024. Le due azzurre conquistano anche il titolo del “China Open”, penultimo Wta 1000 della stagione (montepremi 8.955.610 dollari), che si è appena concluso sui campi in cemento di Pechino. In finale, la settima raggiunta insieme (Olimpiadi comprese), la 37enne di Massa Lombarda e la 28enne di Bagni di Lucca, quinte teste di serie, si sono imposte per 6-4, 6-4, in un’ora e mezza di partita, sulla taipanese Hao-Chin Chan e la russa Veronika Kudermetova, settime teste di serie.