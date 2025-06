Sara Errani e Jasmine Paolini in trionfo al Roland Garros: per la romagnola è l’ottavo titolo in doppio negli Slam

Sara Errani e Jasmine Paolini regine di Parigi. Al sesto Slam giocato insieme, dopo la sconfitta di un anno fa in finale contro Gauff-Siniakova, le azzurre medaglie d’oro alle Olimpiadi francesi hanno battuto in una finale più complicata del previsto la coppia formata dalla serba Alekasandra Krunic e dalla kazaka Anna Danilina per 6-4, 2-6, 6-1. Per la massese si tratta del secondo successo in questi Internazionali di Francia dopo quello ottenuto in doppio misto con Andrea Vavassori.

Sara Errani torna sul gradino più alto del Roland Garros 13 anni dopo il successo colto con Roberta Vinci. In totale, questo è per la romagnola l’ottavo trionfo in doppio negli Slam.