Dopo Lucia Bronzetti, anche Sara Errani supera il 1° turno degli Us Open. La massese, in stato di grazia come dimostrato alle Olimpiadi con l’oro in doppio, ha superato in rimonta la spagnola Cristina Bucsa. L’azzurra, che non vinceva un match a New York dal 2015, ha vinto con il cuore e con qualità. Dopo aver perso il primo set la massese ha dominato il secondo e nel terzo si è staccata nel 7° game chiudendo al secondo match-ball per 3-6, 6-0, 6-4. Sara Errani, distrutta ma felice, al termine ha detto: «E’ stato un match durissimo, ho cercato di star lì fino alla fine e sono riuscita a spuntarla».

Al 2° turno la romagnola sfiderà Caroline Dolehide, che ha sconfitto in tre set l’altra statunitense Danielle Collins.