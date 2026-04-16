Rimini, addio a Gabriele Righini, in centinaia si sono avvicinati al tennis grazie a lui

In una chiesa gremita ieri è stato dato l’ultimo saluto a Gabriele Righini. Sono stati davvero tanti gli amici che hanno voluto onorare la memoria di “Gabri” nella Chiesa di San Vicinio di Viserba, soprattutto gli appassionati di tennis che negli ultimi 40 anni hanno avuto il piacere di conoscere questo uomo appassionato di sport così come della vita. Gabriele Righini ha segnato generazioni di tennisti come organizzatore di partite amichevoli tra amici nei Circoli di Viserba, Rivabella e Viserbella, ha supportato e spinto centinaia di appassionati ad avvicinarsi al tennis di base, organizzando anche tornei sociali. E’ stata una bella cerimonia, molto partecipata, con tanti “pupilli” e “pupilloni”, così Gabriele chiamava gli amici più cari ai quali organizzava le partite. L’amico di sempre Stefano Bianchi, musicista, ha voluto suonare per lui con il figlio, presente il gruppo dirigenziale del suo Circolo, il Tennis Club Viserba, con il presidente Fabio De Santis, Marco Paolini e Sara Zaccaria, oltre ad amici fraterni come Roberto Rinaldi.