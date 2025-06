Riccione fa il pieno di giovani talenti con il Super Next Gen

Il grande tennis giovanile protagonista da domani (sabato 7 giugno) al Tennis Club Riccione che ospiterà fino al 15 giugno, il Super Next Gen, due singolari, maschile e femminile, riservati alle categorie Under 16-18. In campo i migliori talenti della Macroarea Nord-Est, nel complesso quasi 200 giocatori, 152 nel maschile e 41 nel femminile.

Ieri la presentazione ufficiale dell’evento al Tc Riccione, una città e un Club che hanno un appeal speciale con il movimento giovanile nazionale.

Nel tabellone finale maschile n.1 Matteo Negrini, n.2 Edoardo Dolcetta Capuzzo, n.3 Federico Baldinini (Ten Sport Center), n.4 Vitor Antonaccio Bottino, poi altri big come i romagnoli Edoardo Pagnoni (Tc Valmarecchia), Enea Vinetti (Ten Sport Center) e Diego Orlando (Ten Sport Center). Tra i locali vanno segnalati Federico e Raffaele Strocchi, Luca Butti, Alberto Maria Mami, Francesco Muratori e Alessandro Pesaresi.

Nel tabellone finale femminile la n.1 è la ravennate Sara Aber (Ct Zavaglia), n.2 Agnese Stagni, n.3 Demi Reggianini, n.4 Anna Manfrin. Da seguire anche Gaia Donati e la locale Vittoria Muratori.

Alla presentazione è intervenuto l’assessore allo sport del comune di Riccione, Simone Imola. Il tutto andrà in scena sui campi del Tc Riccione che sta vivendo un momento magico, come ha sottolineato ieri il presidente Moreno Pecci -. «Il prossimo anno avremo tre squadre in serie C, due maschili e una femminile - ha detto alla conferenza stampa - una formazione Under 14 femminile che è già in finale nella fase nazionale di macroarea, l’Under 14 maschile in semifinale nel tabellone regionale, in lizza per il nazionale con l’Under 10 mista e l’Under 18 maschile, abbiamo sei ragazzi già qualificati per le fasi finali dei campionati italiani di categoria, da Under 11 a 15. E non è finita qui dal punto di vista organizzativo perché a inizio luglio ospiteremo l’Emilia Romagna Junior Tour giovanile. Il movimento giovanile che riusciamo ad esprimere è tra i più importanti in regione. Riusciamo a esprimere 18 squadre di Under, è il nostro cavallo di battaglia, nel quale abbiamo puntato sin dall’inizio».

