Reggi: «Il mio Slam è Parigi ma Wimbledon ha più fascino»

«Almeno una decina da giocatrice, da giornalista quattro o cinque, per me quest’anno tornare a Wimbledon dopo sedici anni è stata un’emozione incredibile, è cambiato un po’ il ground, i campi, ho visto come è cresciuto il tutto. La prima cosa che ho fatto lunedì quando sono arrivata, sono andata sul Centrale e fatto una bella foto, con gli occhi lucidi, ho rivisto quel campo dove ho avuto la fortuna di giocare. Sono nata sulla terra, ho sempre considerato Parigi lo Slam di casa, però con l’avanzare dell’età capisci che Wimbledon ha qualcosa di diverso dagli altri Slam”.