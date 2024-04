Racchette in legno e abiti vintage: a Cervia torna il tennis d’altri tempi

Il tennis sta vivendo uno straordinario momento di popolarità, grazie alle imprese dei giocatori di vertice, ma è pur vero che la passione per questo sport, soprattutto in Romagna, affonda le sue radici nella tradizione e nella storia. Per questo è nata una manifestazione che parte dal passato per proiettarsi nel futuro.

Nella bella cornice della Locanda “Acervum” a Cervia è stata ufficialmente presentata giovedì sera la seconda edizione di Tennis in Bianco & Legno, il torneo-esibizione che si gioca con racchette di legno e abbigliamento vintage rigorosamente di colore bianco, in programma dal 22 al 25 agosto nel Centro Tennis di Cervia in Lungomare d’Annunzio. Erano presenti gli organizzatori della manifestazione, a cominciare dal maestro Giancarlo Coffari che ha spiegato come è nata questa iniziativa che sposa sport, solidarietà e turismo. L’anno scorso, il 17 agosto, si è svolta la prima vera edizione di Bianco & Legno nel centro tennis di Cervia, il torneo-esibizione che ha visto la partecipazione di 36 giocatori che in doppio si sono sfidati in completa divisa bianca e vecchie racchette di legno. Quest’anno Coffari ed i suoi amici-collaboratori hanno voluto ampliare e potenziare la manifestazione, aprendola ai turisti ed a tutti coloro che vogliono cimentarsi, sempre con le stesse regole dell’utilizzo delle racchette di legno ed abbigliamento in bianco. La formula prevede coppie di doppio che si confrontano con la formula del tie-break ai 15 punti e gironi all’italiana, consentendo così ai partecipanti di giocare più partite. Le coppie qualificate proseguiranno nel torneo, la cui finale è programmata per la domenica pomeriggio, affiancata da doppi esibizione di atleti ed atlete che hanno fatto la storia di questo sport. La finalità dell’evento è raccogliere fondi da devolvere a fini benefici. Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco di Cervia, Massimo Medri, che ha sottolineato come il torneo regali «un consolidato senso di appartenenza», concetti ribaditi dall’assessore allo sport, Michela Brunelli: «Verrò sicuramente a vedere i match, momenti di sport ed amicizia di sicuro interesse e potete stare sicuri che l’amministrazione, chiunque vinca le prossime elezioni, continuerà a sostenere l’evento». Paolo Zamagna ha ricordato come l’idea di organizzare l’evento sia nato «guardando la mia vecchia Maxima che mi ha raccontato tante cose», da lì è stato un susseguirsi di tante iniziative, sempre con il supporto di Gianluca Bagnara. Presenti alla conferenza anche le due “madrine” della manifestazione e sicure protagoniste, Raffaella Reggi e Sandra Cecchini, entrambe ex top 15 del ranking mondiale Wta, ora vicine di casa a Milano Marittima. Nel corso della serata hanno parlato della loro sana rivalità in campo, a volte un po’ gonfiata dalla stampa, della grande amicizia che le lega e dello straordinario momento del tennis azzurro, maschile e femminile.