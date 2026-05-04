Qualificazioni Internazionali d’Italia, Il ravennate Bondioli elimina in tre set Nava e oggi sfida Prizmic per entrare in tabellone

Tennis
Federico Bondioli esulta dopo aver eliminato in rimonta in tre set l’americano Emilio Nava
Federico Bondioli esulta dopo aver eliminato in rimonta in tre set l’americano Emilio Nava

Gli Internazionali Bnl d’Italia iniziano con un’impresa per il tennis romagnolo. Il ravennate Federico Bondioli, entrato nel tabellone delle qualificazioni con una wild-card ottenuta nel torneo di prequalificazione, ha battuto lo statunitense Emilio Nava, testa di serie n.18, attuale 108 del ranking mondiale Atp, ma 74 solo due mesi fa quando ha raggiunto il suo best ranking. Dopo due ore e 36 minuti, Bondioli si è imposto 4-6, 7-6 (6), 7-5. Ora tra il romagnolo e il main-draw c’è il croato Dino Prizmic, testa di serie numero 2.
Peccato per la riminese Marta Lombardini, che in mattinata, all’esordio al Foro Italico, è stata sconfitta dall’australiana Alja Tomljanovic, testa di serie n.6, per 7-5, 6-1.

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