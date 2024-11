“Più tennis e meno padel”: i saluti speciali di Andrea Gaudenzi, Sara Errani e Lucia Bronzetti al Galà della Romagna VIDEO GALLERY

Le eccellenze del tennis romagnolo, premiate dal presidente del Comitato Regionale Fitp, Gilberto Fantini, dall’assessore ai lavori pubblici del Comune di Rimini, Mattia Morolli, da Daniele Manni, responsabile Financial Advisor Mercato Romagna Marche di Credit Agricole, Davide Pierini e Danilo Panciocco, titolare di Tennis Fun Rimini, ed Alessandro Spadoni, presidente di Net-Gen.it, sono andate a: Tennis Club Viserba per la promozione in A2 e ritorno del torneo Itf Women’s Tour, Tennis Club Riccione per l’organizzazione del torneo nazionale di Macroarea, alla Polisportiva 2000 Cervia per l’esordio nell’Itf Men’s Future, Tennis Villa Carpena per l’organizzazione di tre tornei internazionali, Tennis Club Faenza per l’organizzazione dei campionati italiani Under 13, Circolo Tennis Cicconetti per lo sviluppo del settore tecnico, Alessandro Pecci per la doppietta nel Circuito Itf Men’s Future, Circolo Tennis Zavaglia per la promozione e partecipazione alla A2, Federazione Sammarinese Tennis per il Challenger Atp 125 e l’Itf Junior, Circolo Tennis Rimini per la promozione del settore giovanile, Ten Sport Center per lo sviluppo del settore tecnico e al Mi.Ma Mare Pineta per l’organizzazione di tre grandi evento nella stessa stagione. Premi speciali a Giancarlo Coffari e Gianluca Bagnara per Bianco & Legno (Premia Davide Pierini), i giocatori Carlo Alberto Caniato, Marta Lombardini ed Alberto Bronzetti ed al Circolo Tennis Cacciari Imola per la rilevante attività tecnica ed organizzativa.

Presenti alla serata anche altri Club che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, al termine di una stagione, anche per loro, ricca di successi. Vanno dunque sottolineate le presenze di Tennis Club Ippodromo di Cesena, Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, Circolo Tennis Novafeltria, Forum Tennis Forlì, Russi Sporting Club, Circolo Tennis Parckin Cesenatico, Tennis Club Valmarecchia e Circolo Tennis Casalboni Santarcangelo.