Pickelball, a Ravenna Passerini e Gardini alla fase finale del torneo veterani

Il fenomeno pickleball continua a conquistare appassionati. Dopo i numeri da capogiro (2500 iscritti) fatti registrare in occasione della prima tappa giocatasi il 22 e 23 giugno, il circuito “Road to Torino” è pronto per la seconda prova, in programma tra sabato 20 e domenica 21 luglio nei club di tutta Italia. Una di queste tappe è in programma al Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna. Sui campo del Club ravennate, con lo slogan “Sports, Friends, Food” sono in programma le gare dell’Open maschile, Open femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto. Al via anche il n.1 del mondo di questa specialità, il pescarese Federico Pasquali.

Dopo le tre tappe provinciali (l’ultima sarà a settembre), i Master regionali si giocheranno il 12 e 13 ottobre e in seguito i migliori di ogni regione saranno promossi al Master nazionale, in programma a Torino durante le Nitto Atp Finals, sui campi allestiti nel villaggio.

Intanto avanza sui campi del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna il torneo nazionale Veterani, il trofeo “Aon” riservato alle categorie Over 45, 55 e 65 maschili, con un montepremi complessivo di 300 euro.

Over 45 3° turno: Andrea Covezzi (3.5)-Carlo Bega (4.2) 6-0 e ritiro, Daniele Miani (4.2)-Antonio Luciani (4.1) 4-6, 6-0, 10-3.

Nell’Over 55 il primo a qualificarsi per il tabellone finale è stato Massimiliano Filippini (Montale F5).

Turno di qualificazione: Massimiliano Filippini (4.2, n.3)-Simone Scarponi (4.4) 6-3, 6-3, Marco Sighinolfi (4.5)-Delio Rinaldi (4.1, n.1) 7-5, 6-4. Si qualifica anche il 4.1 Ferdinando Fiore (n.2).

Nel tabellone finale n.1 Paolo Passerini (3.1), n.2 Ivan Gardini (3.3).

Nell’Over 65 in bella evidenza Marco Barboni (Tc Il Ghiandaio) e Stefano Mambelli (Forum).

3° turno: Marco Barboni (4.4)-Maurizio Tassi (4.6) 6-4, 4-2 e ritiro, Stefano Mambelli (4.3)-Claudio Flavio Bargossi (4.3) 7-6, 7-5.

Il giudice di gara è Ottaviano Turci, direttrice di gara Adele Valentini.