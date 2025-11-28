Padel, sabato a Imola scatta il trofeo Palace Sport Center

Comincia domani, sabato 29 novembre, dalle ore 9, con i primi turni del tabellone di terza e quarta fascia maschile, il quarto trofeo Palace Sport Center, torneo di padel con 5000 euro di montepremi che si disputerà sui 3 campi della struttura imolese di Via Gronchi. Una due giorni (domenica si gioca dalle 10, con le finali non prima delle ore 16) importante, quella che andrà in scena al Palace per un torneo che a livello maschile vedrà al via 48 coppie con alcune “prime firme” del padel italiano, come la coppia Federico Galli-Simone Vaccari accreditati della prima testa di serie e che sono 2 dei 4 prima categoria iscritti alla manifestazione. Riccardo Sinicropi (in coppia con Edoardo Eremin) e Leonardo Bulgarini (in coppia con Pietro Giovannini) sono gli altri prima categoria di un tabellone nel quale con la testa di serie numero 7 figurano i campioni d’Italia di seconda categoria Cervellati-Sarti e la coppia argentina Capitani (papà Marcelo ed il figlio Alex) accreditati della sesta testa di serie. In campo femminile, in un tabellone da 32 coppie, riflettori puntati sulle 3 giocatrici di prima categoria: Letizia Dell’Agnese e Camilla Ronchini giocano assieme con la testa di serie numero 1 mentre Antonella Cavicchi gioca in coppia con Giulia Pasini con la seconda testa di serie.