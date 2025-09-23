Padel, Russi Sporting Club ai vertici nazionali

RUSSI. Il Russi Sporting Club tra i primi Club italiani nel settore del padel. La formazione russiana, diretta in cabina di regia dal direttore sportivo Antonio Zangaro, recentemente ha centrato la finale nazionale a Trani dei campionati italiani Msp, un campionato amatoriale dove c’è rimasto poco di amatoriale perché il livello tecnico si è rivelato molto alto. La squadra russiana composta da Antonio Zangaro (capitano), Michele Abbosino (assistente), Giulia Valdifiori, Giorgia Pistocchi, Sara Bevilacqua, Erika Di Cesare, Laura Gardini, Giorgia Carnoli, Luca Montanari, Stefano Tabanelli, Lorenzo Sarini, Luca Giuliani, Mirco Padovani, Eugenio Proni, Mattia Saporetti con il contributo ( durante le fasi regionali) di Francesca Fusaroli, Riccardo Fabbi, Marco Zama, Ennio Rombi, Stefano Foschini ed Andrea Miserocchi si è fermata solo in finale, battuta dalla squadra di Roma Eschilo, eliminando i campioni in carica nei quarti del Bombonera di Chieti ed in semifinale la squadra del Tolcinasco di Milano. Per arrivare alle finali nazionali bisognava vincere il campionato regionale e Russi l’ha fatto prevalendo sul Pro Parma ed in precedenza era stata vinta la Coppa Emilia-Romagna contro il Beriv di Reggio Emilia. Il movimento padelistico a Russi è molto attivo e ricco di iniziative, la società del Russi Sporting Club è guidata dal presidente Antonio Zangaro e dal vicepresidente Marco Foschini: sono una cinquantina i giocatori impegnati nei vari campionati a squadre, una trentina gli agonisti che giocano anche la serie D nel campionato Fitp. I programmi per il prossimo futuro comprendono ad ottobre la Women’s Cup con due squadre, sempre ad ottobre ci sarà la Winter Cup Msp (Coppa Emilia) che terrà banco fino a gennaio, il campionato Tpra maschile e femminile a novembre, mentre ad ottobre scenderà in campo la squadra per il campionato Uisp open maschile, composta da Jacopo Rusticali, Matteo Contarini, Michele Abbosino, Francesco Senni, Manuel Rabiti e Luca Montanari, dopo la finale di quest’anno disputata e vinta da Rusticali e Montanari contro l’Heroe’s Marina Sport Center. Nel 2026 si replicherà l’esperienza nel campionato Msp Italia che iniziai a febbraio, oltre la Coppa Italia Tpra maschile e femminile ed i campionati a squadre agonistici Over 50 Fitp, serie D maschile e femminile.