Padel, Russi chiude al 4° posto nella Coppa dei Club MSP

Un superlativo quarto posto alle Finali Nazionali della Coppa dei Club Msp Italia, il più affollato campionato amatoriale di padel nella Penisola. Risultato da applausi conquistato dal Russi Padel nella competizione per formazioni miste (il regolamento prevede la disputa di 2 doppi maschili, 1 doppio femminile e 1 misto), iniziata a gennaio con il campionato regionale che ha visto darsi battaglia a colpi di pala 29 compagini, prima impegnate in una fase a gironi all’italiana e poi nei play-off (da fine aprile).

La squadra guidata come capitano dall’istruttore Antonio Zangaro era composta da Giorgia Carnoli, Giulia Valdifiori, Erika Di Cesare, Laura Gardini, Francesca Fusaroli, Sara Bevilacqua, Giorgia Pistocchi, Jacopo Rusticali, Riccardo Banzola, Ennio Rombi, Eugenio Proni, Giorgio Giardini, Andrea Liverani, Luca Giuliani, Marco Zama, Mattia Saporetti, Mirco Padovani, Lorenzo Sarini, Stefano Foschini, Stefano Tabanelli e Michele Abbosino.

Dopo essersi qualificata al tabellone ad eliminazione diretta grazie alla seconda posizione nel girone C con formula round robin andata e ritorno, con un bilancio di 8 successi, un pareggio e una sola sconfitta, la formazione russiana negli ottavi ha eliminato l’Area Padel Fidenza, nei quarti ha avuto la meglio sul Mirapadel di Mirandola e in semifinale si è imposta sul TeknoPadel Reggio Emilia (2-2 all’andata e 4-0 per i romagnoli al ritorno), così da prendersi una bella rivincita sulla compagine che l’aveva preceduta nella fase a gironi e soprattutto staccare il pass per le Finali Nazionali, ospitate a metà luglio dalla ProParma Academy.

Prima però è andato in scena, nelle “gabbie” del Faenza Padel, il derby per il titolo regionale, che ha visto il team manfredo prevalere per 3-2 solo al doppio misto di spareggio. La sfida era cominciata nel migliore dei modi per la squadra russiana, avanti 2-0 grazie alle affermazioni delle coppie maschili Giuliani-Sarini su Coralli-Sula (6-4 7-5 lo score) e Padovani-Rombi su Gaudenzi-Ravagli (6-3 7-6). La rimonta faentina iniziava con il successo nel misto di Cavallo-Massa su Foschini-Di Cesare per 6-2 7-5 e si completava con il femminile con una partita terminata al tie-break, in cui Ripagrande-Rubertelli hanno piegato in rimonta Carnoli-Valdifiori con il punteggio di 4-6 6-0 11-9. Così per decretare la formazione campione regionale si è reso necessario l’incontro di spareggio nel quale Cavallo-Rubertelli hanno sconfitto 6-4 6-0 Padovani-Valdifiori.

Ricca di emozioni è stata anche la tre giorni nell’accogliente cornice del Pro Parma Academy (12 campi), dove si sono ritrovate 20 compagini in rappresentanza delle varie regioni della Penisola. In questo caso il Russi Padel ha superato 4-0 il Pisa Padel, ripetendosi con i successi per 3-1 sulla Bombonera Blu Chieti, team che poi si è laureato campione, e per 4-0 sulla Triestina Padel, volando quindi nei quarti dove i romagnoli si sono imposti per 3-2 sui sardi del Baamm Cagliari, fermandosi in semifinale davanti al Latina, al termine di un confronto sul filo dell’equilibrio (ben tre partite risolte al tie-break), per poi cedere 3-2 al Faenza Padel nella finalina per il 3° posto.

“Noi che veniamo da un piccolo paese della Romagna non ci aspettavamo assolutamente tutto questo – ha ammesso Giulia Valdifiori ai microfoni della Rai – e siamo davvero molto contenti e orgogliosi di essere arrivati tra le prime quattro squadre della Penisola”.

Tutto ciò mentre sta già per cominciare il conto alla rovescia per la prossima Coppa Emilia 2024/Winter Cup che si svolgerà tra fine settembre e inizio ottobre.