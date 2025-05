Padel, Matteo Bartolini Mvp all’European League di Stoccolma

STOCCOLMA. Il riccionese Matteo Bartolini conquista il titolo di Mvp a Stoccolma nella tappa della European Padel League. Si è svolta nella capitale svedese, dal 15 al 18 maggio, la terza tappa della European Padel League (Epl), competizione europea per giocatori Senior di 8 prestigiosi Club di padel. Gli otto club si sono sfidati nella terza tappa svoltasi a Stoccolma (dopo quelle di Como e Madrid) e il tesserato riccionese Matteo Bartolini (già campione del mondo, europeo e italiano Over 55) ingaggiato, solo per questa competizione, dal Padel Club Como, ha portato alla vittoria gli italiani in finale proprio contro i locali svedesi del “Vikings 1” di Stoccolma e in semifinale contro il club inglese del “London Rocks”. Il riccionese, dopo che il club italiano si era qualificato solo come seconda forza nel girone eliminatorio, è stato schierato a sorpresa al sabato in semifinale tra gli Over 45 (con il bergamasco Matteo Savoldi) contro i forti e più giovani londinesi disputando una partita perfetta ed a senso unico (6-1, 6-1 lo score finale in favore degli italiani). La coppia n.2 (Severini-Civita per gli Over 50) ha poi permesso di portare il secondo punto per il club italiano che ha così potuto disputare la finalissima con i Vikings di Stoccolma. Il Club azzurro, in cerca di riscatto dopo la sconfitta subita nel girone eliminatorio, hanno schierato in finale Bartolini nella sua categoria di Over 55 insieme al milanese Francesco Graziani, e i due hanno battuto il tandem svedese (6-3, 6-1 lo score) e ottenendo il punto decisivo per la vittoria finale. Matteo Bartolini ha poi ricevuto il prestigioso trofeo di MVP (miglior giocatore) del torneo, avendo terminato la competizione senza sconfitte ed avendo battuto i locali e temutissimi Vikings anche nel girone eliminatorio dopo una durissima battaglia (5-7, 6-2, 10-2 al tie-break finale).