Padel, l’Italia di Bartolini ko in semifinale ai Mondiali

L’Argentina è troppo forte per l’Italia a Buenos Aires. Nei Campionati Mondiali Senior 2026 di Padel, l’Argentina batte nettamente l’Italia per 5-0 e approda alla finalissima contro la Spagna che a sua volta batte 5-0 la Francia. Tutti gli azzurri raccolgono pochi games ma contro i campioni argentini fanno bella figura Matteo Bartolini e Maurizio “Serf” Serafino che hanno tentato il colpaccio contro i 2 miti argentini Lasaigues (ex n.1 Wpt) e Novillo, perdendo una partita molto combattuta e spettacolare col punteggio di 6-4, 6-3 nella categoria Over 60. Ora, per l’Italia ci sarà la finale per il 3° e 4°posto contro la Francia.